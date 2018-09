William Lepage entend mener la plus grosse campagne de l’histoire de Québec Solidaire dans Blainville

Le candidat de Québec Solidaire dans la circonscription de Blainville, William Lepage, promet de mener une campagne d’envergure en vue du scrutin du 1er d’octobre.

En effet, M. Lepage, qui sillonne la circonscription depuis le mois de février, a déjà rencontré des nombreux citoyens et posé ses pancartes électorale.

« Cela fait plus de 6 mois que je suis sur le terrain à rencontrer les citoyens de Blainville. La réponse est très favorable, tant nos propositions que la manière dont on fait de la politique reçoivent l'approbation des gens d’ici. On a été dans les premiers à poser nos pancartes et déjà nos solutions font jaser. Les gens sont tannés de payer des centaines de dollars par année en soins dentaire, tanné de passer des heures dans le trafic et tanné de devoir s’endetter seulement pour offrir une éducation de qualité à leurs enfants. Dans Blainville, c’est une campagne au moins 10 fois plus grosse qu’on va mener cette élection-ci, ce sera du jamais vu. Il faut que ça avance pour le monde d’ici et pour ça, il nous faut un député qui parle fort à l’assemblée nationale, un député solidaire», affirme William Lepage.

M. Lepage croit que les propositions de Québec Solidaire sont les plus connectés aux besoins de la population locale et crois donc qu’il est possible d’avoir une première victoire pour le parti dans la circonscription.

Les élections provinciales se tiendront le 1er octobre prochain. Les personnes intéressées à soutenir William Lepage peuvent cliquer ici.



William Lepage

William Lepage est co-porte-parole des associations de Québec solidaire de la région des Laurentides et de Blainville depuis 2017. Il est un militant politique depuis l’âge de 15 ans, ayant occupé diverses fonctions au sein de comités locaux et régionaux. Il est présentement étudiant en cinéma au Collège Ahuntsic. M. Lepage a été impliqué dans le milieu communautaire dans l’accueil des personnes immigrantes et réfugiées. Il a collaboré avec les organismes de la région s’occupant de leur intégration. Il a aussi été impliqué dans de nombreuses causes telles que la cause environnementale et la promotion de la culture.