La campagne conservatrice est lancée dans Rivière-des-Mille-Îles

Accompagné de l’Honorable Claude Carignan, C.P. sénateur, des membres de l’exécutif de l’Association locale du Parti conservateur du Canada (PCC), de militants, ainsi que des membres de sa famille et ses amis, Maikel Mikhael, candidat du PCC dans la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles, a officiellement lancé sa campagne électorale à Boisbriand.

La qualité de vie des familles, le respect de la capacité de payer des contribuables, la protection de l’environnement et la mobilité durable sont des priorités importantes pour Maikel, qui compte mener une campagne rassembleuse, dynamique, moderne et adaptée à la réalité des gens. Réaliste, il souhaite que les prochaines générations puissent continuer d’évoluer sans être financièrement surendettées.

« Le Parti conservateur est la seule alternative solide pour remplacer le gouvernement libéral de Justin Trudeau », souligne Maikel Mikhael. « Ma campagne sera axée sur les idées et les solutions; je veux être constructif, rassembleur et positif. J’ai en moi le rêve de donner à ma famille un meilleur avenir et je pense à tous les parents qui veulent tout comme moi le meilleur pour leurs enfants ».

Pour sa part, le sénateur Claude Carignan a tenu à souligner la qualité de la candidature de Mikhael Maikel. « Maikel est un jeune père de famille de Saint-Eustache. L’accroissement pharaonique de la dette nationale par Justin Trudeau est un enjeu qui l’inquiète, puisque ce n’est pas le legs qu’il désire laisser à la génération de sa fille. C’est un homme intègre et honnête. Avec la crise qui sévit actuellement à Ottawa dans le dossier des multiples entraves à la justice, c’est ce genre de personne que nous avons besoin afin de faire élire un gouvernement respectueux des lois et digne de confiance. »

Enfin, le président de l’association conservatrice de Rivière-des-Mille-Îles, monsieur Jacques Hébert, a félicité Maikel pour la qualité de son équipe électorale « Maikel a su se constituer rapidement une équipe d’hommes et de femmes de tous âges, dynamiques, créatifs et compétents. Je n’ai aucun doute qu’il mènera une campagne propre, intelligente et originale » de conclure M. Hébert.