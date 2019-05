Grand rassemblement et cocktail de financement conservateur des Basses-Laurentides

À moins de six mois des élections fédérales, les associations du Parti conservateur du Canada des circonscriptions de Rivière-des-Mille-Îles, Thérèse-de-Blainville et Mirabel ont tenu un grand rassemblement et cocktail de financement en appui à la campagne de leurs candidats Maikel Mikhael, Marie Claude Fournier et François Desrochers. Cette soirée donne ainsi le coup d’envoi à la campagne des candidats conservateurs des Basses-Laurentides.

Ayant réuni près de 200 dignitaires, invités et partisans à l’Hôtel Impéria le 2 mai dernier, le cocktail- bénéfice s’est déroulé en présence de l’Honorable Claude Carignan, C.P. sénateur, M. Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique québécois du chef Andrew Scheer, M. Richard Martel, député de Chicoutimi—Le Fjord.

« L’enthousiasme et l’implication exemplaire des partisans conservateurs contribuent certainement à la forte mobilisation qui a animé ce premier rassemblement, affirme M. Alain Rayes. Lorsque je constate la force de vos organisations, je suis confiant d’assister à une percée conservatrice dans la région des Basses-Laurentides cette année! ».

Les trois candidats conservateurs ont profité de l’occasion pour remercier les nombreux dignitaires, invités et partisans de leur présence à l’événement. La contribution des convives permettra à Maikel Mikhael, Marie Claude Fournier et François Desrochers de rejoindre un plus large éventail d’électeurs des Basses-Laurentides, tout en faisant rayonner les idées et les solutions promues dans le cadre de leur campagne.