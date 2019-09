Louise Chabot est candidate dans Thérèse-De Blainville

C’est la syndicaliste Louise Chabot qui portera les couleurs du Bloc québécois dans Thérèse-De Blainville en vue des élections du 21 octobre prochain. Yves-François Blanchet, chef du parti, a chaleureusement accueilli l’engagement de sa candidate.

« Avec Louise Chabot au sein de notre équipe, le Bloc québécois démontre avec crédibilité que nous sommes le parti des travailleuses et des travailleurs. C’est une femme d’envergure qui a maintes fois prouvé ses qualités de leadership et dont la feuille de route exceptionnelle ne laisse aucun doute. Avec Louise Chabot pour défendre les familles de Thérèse-De Blainville et les intérêts du Québec, c’est toute la région qui gagnera une voix solide à la Chambre des communes. Nous allons recommencer à gagner pour le Québec et à faire avancer notre projet d’indépendance », a déclaré M. Blanchet.