Une soirée d'information sur la réforme du mode de scrutin se tient demain

À la suite du dépôt du projet de loi sur la réforme du mode de scrutin, des rencontres d’information organisées par le Oui Québec en collaboration avec le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) se déroulent un peu partout au Québec. L'une est prévue à Saint-Jérôme dès demain.

Cette tournée à laquelle collabore la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides (SNQL) s’arrêtera à Saint-Jérôme demain afin de rencontrer les citoyennes et les citoyens soucieux de s’informer sur cet enjeu démocratique fondamental.



Claudette Carbonneau sera présente pour évoquer les défis auxquels les citoyens ont été confrontés ces dernières années avec l’actuel mode de scrutin. Jean-Pierre Charbonneau présentera le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale de façon à favoriser un échange beaucoup plus précis quant à la nature des changements proposés.

Le rendez-vous est fixé ce lundi 2 décembre à 19 h à la Vieille-Gare de Saint-Jérôme. L’entrée est libre (la contribution est volontaire). Pour de plus amples informations, contacter avec la SNQL au 450-438-4129.