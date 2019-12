Le budget 2020 de Sainte-Thérèse grimpe de 1,9 %

La Ville de Sainte-Thérèse a adopté son budget pour l’année 2020 lors de la séance publique spéciale qui s’est tenue le 2 décembre dernier. L’augmentation du compte de taxes moyen pour une majorité de propriétaires de maison unifamiliale ou de condominium sera de 1,9 %, soit 51$.

Se chiffrant à 58 656 800 $, le budget 2020 représente une augmentation de 2 060 000 $, soit 3,6 % de plus qu’en 2019. « Le conseil municipal est fier de déposer un budget responsable. Ce dernier permet aux citoyens de continuer de profiter de services de qualité dans un cadre financier qui respecte nos obligations municipales et leur capacité de payer », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

De nombreux facteurs doivent être considérés au moment de fixer des taux de taxation, notamment aux revenus et dépenses de la Ville, aux quotes-parts qu’elle doit verser aux organismes partenaires ou à l’évaluation foncière des propriétés sur son territoire.

Nouveau rôle triennal d’évaluation

Le nouveau rôle triennal pour les années 2020, 2021 et 2022 indique une hausse moyenne des valeurs des propriétés unifamiliales (maisons et condominiums) de 4,11 %. La variation des valeurs est déterminée par l'évolution du marché immobilier, par l’ajout de nouvelles constructions et par les améliorations apportées aux bâtiments existants.

Afin d’atténuer l’impact de l’augmentation de la valeur des propriétés sur les comptes de taxes, la Ville a abaissé les taux de taxation. À cela s’ajoute un gel des tarifs, à l’exception de celui du transport en commun et d’une nouvelle tarification pour la création d’un fonds destiné à la réfection d’infrastructures.

Le compte de taxes des maisons unifamiliales et des condominiums pourrait connaître une variation en pourcentage différente de la croissance de la valeur de l’immeuble.

Ajustement aux aléas

La Ville de Sainte-Thérèse s’efforce de mettre en place des mécanismes lui permettant de s’ajuster aux aléas économiques susceptibles de survenir. La signature du Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes qui a eu lieu le 30 octobre dernier apporte une certaine stabilité en ce qui a trait aux échanges entre les municipalités et le gouvernement québécois.

« La population thérésienne peut être assurée qu’une priorité demeure, soit celle de rendre des décisions financières responsables, dans le meilleur intérêt de l’ensemble de la population », a indiqué la mairesse.

Le Discours du budget 2020 complet et le Programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI) 2020, 2021 et 2022 sont en ligne. Les citoyens peuvent consulter gratuitement l’évaluation de leur propriété.