Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur met la hache dans le cours d’Éthique et culture religieuse

Implanté dans les écoles du Québec il y a un peu plus de dix ans maintenant, le cours d’Éthique et culture religieuse a fait l’objet de nombreuses critiques d’experts et de différents intervenants du milieu scolaire, qui rendent nécessaire une actualisation des contenus du programme.

Ainsi, le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur M. Jean-François Roberge et son adjoint parlementaire, M. Jean-Bernard Émond, ont officiellement donné, vendredi 10 janvier, le coup d’envoi du processus de consultation pour la révision en profondeur du programme d’études Éthique et culture religieuse.

Le programme d’étude Éthique et culture religieuse tel qu’il est enseigné actuellement vise à développer la réflexion de l’élève sur le vivre-ensemble. À travers les finalités que sont le bien commun et la reconnaissance de l’autre, indissociables de la connaissance de soi, les outils nécessaires pour qu’il puisse exercer son rôle de citoyen de manière éthique et responsable lui sont donnés. Le programme est obligatoire de la 1re année du primaire à la 5e année du secondaire, à l’exception de la 3e année du secondaire.

Le programme d’études sera révisé au cours des prochaines années. L’objectif principal de cette révision est d’établir de nouveaux thèmes qui enrichiront le programme d’études et remplaceront, en tout ou en partie, les notions de culture religieuse. Le nouveau cours qui en découlera devrait faire son entrée officielle dans les écoles québécoises lors de la rentrée scolaire 2022-2023, mais sera mis à l’essai dans certaines écoles lors de l’année scolaire 2021-2022.

La population est invitée à se prononcer

Le processus de révision débutera par des consultations auprès des citoyens et des partenaires. Au cours de ces consultations qui se dérouleront jusqu’au 21 février, la population sera invitée à se prononcer sur huit thèmes retenus soit la participation citoyenne et la démocratie, l’éducation juridique, l’écocitoyenneté, l’éducation à la sexualité, le développement de soi et des relations interpersonnelles, l’éthique, la citoyenneté numérique et la culture des sociétés.

D’ailleurs, le comité de parents de la Commission scolaire des Trois-Lacs, invite les gens à répondre au sondage lancé par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Ceux et celles qui désirent s’exprimer davantage sur le programme d’études Éthique et culture religieuse et sur les thèmes qui pourraient y être inclus, il est possible de déposer un mémoire au Ministère de l’Enseignement d’ici le 21 février.

Pour en savoir sur les consultations et sur le projet, visitez le: education.gouv.qc.ca