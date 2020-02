Rénovation des bâtiments patrimoniaux : lancement du programme de subvention

La Ville de Sainte-Thérèse a officiellement dévoilé son programme de subvention à la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Ce programme totalise 300 000 $ et vise trois objectifs.

La municipalité a ainsi fixé : la préservation des bâtiments patrimoniaux et de leurs caractéristiques d’origine; la restauration des caractéristiques d’origine des bâtiments patrimoniaux et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux, autant en ce qui a trait aux éléments architecturaux qu’à leur intégration au cadre bâti.

Une subvention maximale de 20 000$

Les bâtiments admissibles au programme à Sainte-Thérèse ont tous obtenu la valeur patrimoniale forte, supérieure ou exceptionnelle dans le cadre de l’étude du patrimoine bâti de la MRC de Thérèse-De Blainville. Ainsi, les propriétaires de ces immeubles pourront effectuer une demande de subvention auprès de la Ville pour la réalisation des travaux visant les murs, les toitures, les portes et fenêtres, et les détails architecturaux et saillies de leur propriété. Chaque bâtiment admissible peut recevoir entre 25 % et 50 % de la valeur des travaux réalisés, jusqu’à un maximum de 20 000 $.

« Ce faisant, nous souhaitons apporter une aide financière aux propriétaires pour la réalisation de travaux de mise en valeur de leur bâtiment. Les subventions accordées servent à couvrir une partie de l’excédent des coûts liés aux travaux exécutés sur un bâtiment patrimonial, qui sont plus élevés que ceux de travaux similaires exécutés sur un bâtiment non patrimonial. Une réunion d’information à laquelle la Ville a convié tous les propriétaires visés a eu lieu le 29 janvier dernier. Les Thérésiennes et les Thérésiens présents ont exprimé leur enthousiasme vis-à-vis du programme! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

La liste complète des bâtiments visés, tous les détails concernant les coûts, travaux et montants admissibles, ainsi que la procédure pour effectuer une demande de subvention sont disponibles sur le site internet de la Ville de Sainte-Thérèse via ce lien.