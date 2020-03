Travaux d’embellissement de Sainte-Anne-des-Plaines: l'enfouissement des fils prévu le 18 mars

Le 18 mars prochain, Hydro-Québec précédera au retrait de son réseau électrique aérien sur le boulevard Ste-Anne, dans le centre-ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Cet important chantier permettant de mettre en valeur le patrimoine bâti de la ville représentera près de 90% de l’achèvement des travaux de la phase 1 du projet d’embellissement du centre-ville.

Une fois les fils d’Hydro-Québec retirés des poteaux, les autres fournisseurs de services de télécommunications pourront graduellement procéder au retrait des leurs, et ce, graduellement jusqu’à la fin du printemps.

Le 18 mars, des travaux majeurs et une coupure d'électricité

Des travaux majeurs se dérouleront le 18 mars entre 8h et 17h, sur le boulevard Ste-Anne, entre Therrien et la 6e avenue. Plus de 1 120 clients d’Hydro-Québec subiront une coupure d’électricité durant cette plage horaire. Dans le cadre de cette mission, Hydro-Québec déploiera 20 équipes dont 15 équipes aériennes et cinq équipes souterraines. La fluidité de la circulation dans le centre-ville sera grandement affectée. Des chemins alternatifs seront accessibles.

Quels chemins de détours prendre ?

Le boulevard Ste-Anne sera littéralement pris d’assaut durant cette journée. Une voie demeurera toutefois ouverte sur le boulevard en direction Sud et une voie sur Therrien en alternance. La circulation sera interrompue à certaines périodes de la journée afin de veiller à la sécurité des équipes de travail, lorsque les nacelles d’Hydro-Québec auront à se déplacer sur le boulevard.

Afin d’éviter de congestionner le centre-ville, les véhicules lourds seront invités à emprunter les chemins de détours suivants :

- véhicules allant en direction 335 Nord ainsi que les usagers de la route se dirigeant vers Saint-Lin-Laurentides, un détour est possible via la première avenue, Montée Barrette, Rang du Trait-carré et Montée Laramée.

- véhicules en provenance du chemin Martin (5e avenue) à Terrebonne se dirigeant vers la 335 : détour via le Rang Sainte-Claire, la route 337 et la route 335. Ce détour est obligatoire. Des signaleurs seront sur les lieux toute la journée à différents endroits afin de coordonner les déplacements des automobilistes.

Les trajets d’autobus de la ligne Exo ainsi que des autobus scolaires pourraient aussi être détournés, ou pourraient prendre du retard.

Des communications soutenues pour répondre aux citoyens

Les 1 126 clients touchés par la coupure de service du 18 mars seront avisés par Hydro-Québec directement chez eux. Certains domiciles pourraient être branchés sur des réseaux différents de ceux qui apparaissent dans le système d’Hydro-Québec. Pour cette raison, certains clients pourraient recevoir un avis de coupure sans être coupés le 18 mars, ou inversement, ne pas recevoir d’avis, mais être tout de même coupés. Dans les deux cas, il est proposé de communiquer avec le service à la clientèle d’Hydro-Québec afin de procéder à la régularisation du réseau de branchements.

Pour tout impératif ou besoin particulier lié notamment à des besoins d’électricité pour des raisons de santé ou de sécurité, il faut en avertir rapidement le service à la clientèle d’Hydro-Québec. Ceux-ci déploieront les commodités nécessaires afin de répondre aux besoins spécifiques.

À noter qu’en cas d’urgence chez Hydro-Québec, les travaux seront reportés au 19 mars. Le cas

échant, des communications seront effectuées via différents canaux afin d’avertir les citoyens. Toutes les communications liées aux travaux et à leurs impacts doivent se faire via le service à la clientèle d’Hydro-Québec et non directement à la Ville. Pour toutes questions ou tous besoins, avant et pendant les travaux, composer le 1 (888) 385-7252 pour rejoindre le service à la clientèle d’Hydro-Québec.

Travaux d’embellissement du centre-ville

Rappelons que le projet d’embellissement du centre-ville de Sainte-Anne-des-Plaines a débuté en 2017 et comprend quatre grandes phases : l’enfouissement des fils et la mise en place de bornes de raccordement pour les lampadaires, les travaux de réhabilitation des conduites d’eau potable, le réaménagement urbanistique du centre-ville et finalement, l’intégration de la signature visuelle emblématique de la Ville.

Ces travaux s’étaleront sur une période d’environ cinq ans et auront fait l’objet d’un investissement de plus de 13 millions, financé en parts égales entre la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, Hydro-Québec et le ministère des Transports du Québec. Pour plus de détails sur les travaux d’embellissement de la Grand’Rue, un site est consacré au sujet.