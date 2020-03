Le nombre de décès liés à la COVID-19 est maintenant de cinq

Le nombre de décès liés à la COVID-19 est maintenant de 5 au Québec. C’est du moins ce qu’a laissé savoir le premier ministre du Québec, M. François Legault, lors de son point de presse quotidien, ce samedi 21 mars.

Actuellement, 181 personnes sont atteintes du virus, 19 sont hospitalisés, dont 10 aux soins intensifs. Un premier cas de transmission communautaire active a également été signalé. Le premier ministre a profité du point de presse pour rappeler l’importance d’éviter les déplacements interrégionaux. « Il est important de ne pas se déplacer d’une ville, d’un quartier, d’une région à une autre afin d’éviter le plus possible la propagation. »

Le premier ministre a également annoncé le renouvellement, pour une période de 10 jours, du décret d’état d’urgence sanitaire. Rappelons que cette mesure donne de nombreux pouvoirs au directeur national de santé publique, dont celui de permettre aux policiers d’émettre des amendes aux personnes qui ne respectent pas les mesures mises en place.

Questionné à savoir si des discussions avec la Sûreté du Québec avaient été entamées à ce sujet, le premier ministre a tout simplement confirmé que la ministre Guilbeault était en discussions avec les corps policiers de la province, mais « nous ne sommes pas encore rendus là et nous ne voulons pas nous y rendre non plus », de dire le premier ministre.

Aide aux organismes communautaires

Le premier ministre a également annoncé qu’un plan pour venir en aide aux organismes communautaires sera annoncé dans les prochains jours. « Nous regardons comment nous pouvons aider financièrement les organismes qui viennent en aide aux plus démunis notamment en leur permettant d’embaucher du personnel. »

Finalement, un message tout spécial a été adressé aux familles du personnel de la santé. « Merci de soutenir nos anges gardiens », a souligné le premier ministre.

Bilan de la COVID-19 au Québec en date du 21 mars