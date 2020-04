Ottawa offre une aide de 350M$ aux Fonds communautaires

Les Fonds communautaires du pays vont recevoir dans les prochains jours une aide d'Ottawa à hauteur de 350M$ pour aider petits et grands organismes de bienfaisance à soutenir les Canadiens dans le besoin. L'annonce a été faite par le premier ministre ce matin en conférence de presse.

Pour certains, les conséquences de la pandémie sont plus profondes que le suivi des consignes. Ainsi, Justin Trudeau a salué la présence des organismes de bienfaisance, présents pour améliorer la vie des plus vulnérables, autant dans les besoins essentiels comme la nourriture que les loisirs et la culture.

« De partout au Canada, ils sont une ressource essentielle pour les plus vulnérables. Leur mission ne change pas mais ils ont besoin de plus de soutien », a indiqué Justin Trudeau avant d'expliquer la création d'un Fond pour les appuyer. L'aide globale est de 350 M$. Cet argent ira directement aux petits organismes indépendants et le reste sera acheminé par les organismes nationaux (Centraide, la Croix Rouge...).

Défi supergrappes: 300 offres pour trouver des solutions

Ce mardi 21 avril, Justin Trudeau a également souligné les efforts dans un autre domaine, celui de l'innovation. Depuis quelques semaines, les supergrappes numériques ont lancé un défi à plusieurs entreprises de toutes tailles du pays et à des établissements de recherche afin de trouver des solutions pour lutter contre la pandémie.

Ils ont reçu plus de 300 offres pour développer des projets-clés. Par exemple, DNA Toronto travaille à un nouveau réseau pour améliorer les diagnostiques de la COVID-19. « Le travail continue », a soufflé le premier ministre.

Bilan des cas ce mardi 21 avril: l'« optimisme prudent » du gouvernement

Pour l'heure, 37 382 cas sont recensés au Canada. Les provinces les plus touchées sont le Québec, avec 19 319 cas et l'Ontario, qui dénombre 11 735 cas.

« Plusieurs voies s'élèvent dans le corps médical pour attester de la réduction du nombre de cas sur la longueur, a assuré Justin Trudeau. Le fait est qu'on augmente toujours mais cette augmentation s'atténue petit à petit chaque jour. Nous sommes dans un optimisme prudent. Nous allons continuer de garder les mesures de distanciation mises en place. Si on relâche, on pourrait retrouver une expansion rapide de la COVID-19. »

Hommages à la Nouvelle-Écosse et au Jour du Souvenir de la Shoah

Comme hier, Justin Trudeau a offert ses profondes condoléances aux proches des 20 victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse.

Il a ensuite rendu un autre hommage, pour le Yom HaShoah, le Jour du Souvenir de la Shoah. « On se souvient des 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants assassinés par les nazis. Je rends hommage au courage et à la résilience des survivants et de tous ceux qui ont risqué leurs vies », a-t-il souligné.