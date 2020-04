Réouvertures des écoles et des entreprises: plans déposés la semaine prochaine

Le gouvernement provincial de François Legault déposera, la semaine prochaine, deux plans visant les réouvertures graduelles des écoles et des entreprises. C’est ce qui a été annoncé lors du point de presse quotidien du premier ministre en ce mercredi 22 avril.

« Si on regarde les statistiques hors des régions de Montréal et de Laval, et à l’extérieur des CHSLD, la situation est sous contrôle et les chiffres sont stables. C’est pourquoi, la semaine prochaine, nous présenterons deux plans visant la réouverture graduelle des écoles et des entreprises. Ceux-ci s’étaleront jusqu’en septembre. Je tiens à rassurer les parents, le retour à l’école ne sera pas obligatoire. Vous aurez le choix d’envoyer ou non vos enfants dans les établissements scolaires à la reprise des classes », a indiqué le premier ministre, François Legault.

Pour les parents qui n’enverront pas leur marmaille à l’école lors de la réouverture de ces lieux, des mesures de rattrapage seront mises en place afin de s’assurer de rattraper le retard accumulé avant la prochaine rentrée scolaire. C’est ce qu’a affirmé M. Legault lors de son allocution quotidienne.

Réouvertures partielles par régions

Sans donner davantage de détails sur ses plans de relance scolaire et économique, le premier ministre a précisé que ceux-ci se feront très lentement et par régions. « On commencerait par les régions hors de Montréal et Laval et dont les chiffres sont stables depuis plusieurs jours. On annonce ces réouvertures et le dépôt des plans afin que les écoles et les entreprises se préparent en conséquence et commencent à réfléchir à la mise en place de mesures au sein de ces milieux », a-t-il ajouté.

De son côté, le Directeur national de la Santé publique a précisé que la situation sera bien différente à la suite de la réouverture des écoles et des entreprises. « Ce ne sera pas comme avant. Les mesures de distanciation devront être respectées, sinon, des masques seront disponibles. Des tests pourront aussi être faits chez certains travailleurs aussi afin de s’assurer que la courbe ne remonte pas », a-t-il lancé.