La Ville de Sainte-Thérèse dévoile sa nouvelle Politique familiale

Le 24 juin dernier, à l’occasion d’un événement rassembleur tenu au parc De Sève, la Ville de Sainte-Thérèse a procédé au lancement officiel de sa toute nouvelle Politique familiale, fruit d’une vaste démarche de consultation, de concertation et d’engagement citoyen.

Cette politique propose un cadre d’action ambitieux pour améliorer la qualité de vie des familles thérésiennes, autour d’enjeux clés comme le logement, la mobilité, la réussite éducative, la vie communautaire et les communications. Elle repose sur des valeurs de solidarité, d’inclusion, d’accessibilité et de participation.

« Depuis toujours, les familles sont au cœur de nos priorités. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin avec une politique forte, claire et mobilisatrice, qui guidera nos actions pour bâtir un milieu de vie toujours plus dynamique, bienveillant et inspirant », affirme Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse.

« Le document que nous avons dévoilé est bien plus qu’une politique : c’est le fruit d’une écoute attentive et d’un engagement sincère envers nos familles. Il reflète la réalité collective de notre communauté et deviendra un levier concret pour répondre aux besoins exprimés », mentionne Mylène Morissette, présidente du comité de pilotage de la Politique et conseillère municipale responsable des dossiers familles et aînés.

Le conseil municipal remercie chaleureusement les membres du comité de pilotage et l’ensemble des citoyennes et citoyens, des organismes communautaires, des partenaires institutionnels et des employés municipaux qui ont contribué à cette démarche structurante. Leur engagement, leur écoute et leurs réflexions ont permis d’enrichir chaque étape du processus, assurant que cette politique familiale reflète véritablement les réalités et aspirations de notre population. La Ville tient également à souligner le soutien précieux du ministère de la Famille et d’Espace MUNI, qui ont accompagné avec rigueur et bienveillance cette initiative collective.

Avec cette politique, la Ville de Sainte-Thérèse réaffirme avec force sa volonté de penser et d’agir « famille » à tous les échelons de son organisation. Elle s’engage à placer le bien-être de ses résidents au cœur de ses décisions, en intégrant les besoins des familles dans l’ensemble de ses projets, services et infrastructures. En agissant ainsi, la Ville souhaite non seulement renforcer le tissu social thérésien, mais aussi favoriser l’émergence d’une communauté encore plus inclusive, solidaire et tournée vers l’avenir.