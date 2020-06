Trois projets municipaux soumis à la consultation publique en ligne à Sainte-Thérèse lundi

La Ville de Sainte-Thérèse tente de trouver des alternatives à certains processus démocratiques dans ce contexte encore particulier. C’est le cas des consultations publiques liées aux projets de règlements et aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’immeuble (PPCMOI).

Pour la première fois, une consultation publique aura lieu en mode Webinaire via Zoom le 15 juin prochain, à 19 h, pour permettre la présentation de deux projets de règlements et d’un PPCMOI.

Dans un premier temps, le projet de règlement 1200-62 N.S. sera développé. Ce dernier a pour objet d’amender le règlement portant sur le zonage afin d’y inclure la notion de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Cela fait suite aux séances d’information qui ont eu lieu au parc équestre de Blainville à la fin du mois de janvier dernier.

Suivra l'exposé du projet de règlement 1200-63 N.S., qui a pour objet un changement de zonage pour inclure l’usage "Centre de réadaptation" aux usages spécifiquement permis sur la rue Duquet. Ce projet est en lien avec l’implantation d’un centre de réadaptation

pour jeunes en difficulté d’adaptation à Sainte-Thérèse par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Le PPCMOI-2020-03 vise à autoriser spécifiquement le groupe d’usages – Bar – comme usage complémentaire permis à la future piste de karting intérieure prévue au 300, rue Sicard (Plaza Sainte-Thérèse).

Les citoyens invités à poser des questions

Les citoyens qui serait intéressés de participer à cette consultation en ligne pourront y accéder via le www.sainte-therese.ca, dans le calendrier des activités en page d’accueil du site Web, à la date du 15 juin.

Cette séance sera également enregistrée et pourra être visionnée à compter du 16 juin, en cliquant sur ce lien (site de la Ville).

Lors de la consultation en direct, un représentant du service de l’urbanisme et du développement durable présentera les trois projets et les participants pourront adresser questions et commentaires dans la fenêtre de clavardage.

Il sera également possible de les faire parvenir, au plus tard le 30 juin, par courriel à [email protected] ou par la poste à l’attention de : Me Sylvie Trahan, greffière, Consultation publique, 6 rue de l’Église, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1.

« Ce processus permet aux membres du conseil municipal de recevoir les commentaires des citoyens relativement aux projets présentés, a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant. Ce faisant, nous nous assurons de prendre des décisions éclairées dans l’intérêt commun de la population. Il était donc important pour nous de trouver une alternative inclusive de la population pour nos consultations publiques ».

» Pour davantage de renseignements, contacter le 450 434-1440, poste 2224.