La conseillère Marie-Claude Collin se retire temporairement du caucus des conseillers

Devant les allégations d'apparence de conflit d'intérêts soulevées par un quotidien montréalais, la conseillère du district du Blainvillier, Marie-Claude Collin, a pris la décision de se retirer du caucus des conseillers le temps que la Ville procède à des vérifications administratives internes.

De plus, la Direction générale a demandé un avis professionnel externe sur la situation. Finalement, plus tôt ce mardi, la Commission municipale du Québec (CMQ) a informé la Ville qu’elle ouvrirait une enquête sur ces allégations.

La Ville de Blainville assure qu’elle offrira toute l’aide nécessaire à cette enquête. « Soucieuse des questions d'éthique et ne voulant pas nuire à l'administration municipale, je prends la décision de me retirer temporairement du caucus et des commissions dont je suis membre, le temps que la lumière soit faite dans ce dossier. Je m'engage à fournir tous les éléments pouvant faciliter le travail des différentes instances », a déclaré Marie-Claude Collin.

Rappelons qu'un média montréalais allègue que la conseillère a voté sur des résolutions qui concernent un constructeur immobilier avec qui elle a un litige judiciarisé.

L'analyse qui sera faite vise à déterminer si l'élue a contrevenu au code d'éthique des élus, à la politique municipale de gestion des conflits d'intérêts ou encore aux lois municipales en vigueur.