Blainville en zone rouge : inscriptions reportées et état de la situation

Les récentes mesures gouvernementales pour les zones rouges, dont fait partie Blainville, forcent la Ville à réévaluer l’ensemble des activités prévues pour la programmation d’automne. Les inscriptions qui étaient prévues dès le 1er octobre sont reportées jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure touche tous les cours et ateliers offerts par la Ville.

Les citoyens qui ont des questions concernant la tenue d’activités organisées par des associations ou organismes de Blainville doivent communiquer directement avec ceux-ci.

Centre récréoaquatique

Des plages horaires de bain libre sont toujours disponibles. Les réservations sont obligatoires et se font en ligne. Les activités des associations de sports aquatiques sont également maintenues, avec un nombre maximal de 25 personnes. L’accès au bâtiment est limité aux participants. Aucun spectateur n’est admis.

Aréna

À l’aréna, les activités sont maintenues, mais limitées à 25 personnes à la fois. Aucun spectateur n’est admis dans l’édifice, à l’exception d’un accompagnateur par jeune pour les catégories initiation, prénovice et novice (hockey), moustique et novice (ringuette) et patinage plus (patinage artistique). Des plages horaires de patinage libre sont toujours disponibles, mais uniquement en semaine. Les réservations sont obligatoires et se font en ligne.

Consulter l’horaire du patinage libre

Installations fermées

Centre d’exposition

La Zone – loisirs jeunesse

Micromusée

Bibliothèque Paul-Mercier : offre uniquement le prêt sans contact. Il n’est pas possible de s’y présenter, sauf pour récupérer des documents préalablement réservés.

Activités annulées ou reportées

La Ville annule et reporte la présentation de certaines activités :

Annulées

- Maisons hantée et enchantée

- Salon des métiers d’art.

Reportées :

- Ordre du mérite blainvillois

- Souper des présidents.

L’hôtel de ville demeure ouvert, mais afin de limiter les déplacements en personne, les citoyens doivent privilégier les services en ligne, par courriel et par téléphone. Coordonnées générales : 450 434-5200 et [email protected]

Les séances du conseil se tiendront à huis clos jusqu’à nouvel ordre.

• Les citoyennes et les citoyens peuvent envoyer leurs questions et commentaires au conseil à [email protected] avant le lundi précédant la séance à 17 h.

• Pour les demandes de dérogation mineure inscrites à l’ordre du jour de la séance du 13 octobre 2020, les personnes intéressées peuvent envoyer leurs questions et commentaires à [email protected] d’ici le 13 octobre 2020 à midi.

L’écocentre demeure ouvert, selon l’horaire en vigueur.