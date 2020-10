« Il faut dire aux gens que c’est à partir d’aujourd’hui que vous pouvez faire une différence » - Christian Dubé

C’est seul que le ministre de la Santé et de Services sociaux, M. Christian Dubé, s’est adressé à la presse, ce mardi afin de faire le point sur les dernières données en lien avec la COVID-19 au Québec.

Malgré un nouveau bilan de plus de 1300 cas d’infection et 15 décès supplémentaires, le ministre Dubé estime qu’il est encore possible de casser cette deuxième vague.

En insistant sur le fait que ladite nouvelle vague est grandement différente de la première, le ministre de la Santé a rappelé que « si les personnes affectées sont plus jeunes, ça va prendre plus de temps pour en voir les impacts autant sur les hospitalisations que sur les décès. »

Comme l’avaient prédit les autorités de Santé publique, a ajouté le ministre, la transmission communautaire se répand partout au Québec et a des impacts importants sur le réseau de la santé. Rappelons d’ailleurs que 75% de la population du Québec est désormais en état d’alerte maximale.

Le ministre Dubé a également indiqué que d’autres régions de la province pourraient passer au palier d’alerte rouge dans les prochains jours. « On pourrait penser qu’il y aurait d’autres régions en rouge parce que la façon dont on voit le nombre d’éclosions n’est pas à la baisse. » À l’heure actuelle 500 éclosions actives ont été recensées au Québec.

Christian Dubé a aussi tenu à rappeler que les données partagées aujourd’hui sont le résultat d’actions posées dans les dix derniers jours.

« Il faut dire aux gens que c’est à partir d’aujourd’hui que vous pouvez faire une différence », a conclu le ministre.