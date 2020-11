La Ville de Saint-Eustache lance sa nouvelle Politique de consultation citoyenne

La Ville de Saint-Eustache souligne aujourd’hui le lancement de sa première Politique de consultation citoyenne. Ce projet, chapeauté par la Commission des communications et des relations avec les citoyens, a fait l’objet d’une consultation en ligne, à laquelle une centaine de personnes ont participé.

L’objectif de cette politique est de développer une démarche de collaboration directe et ouverte entre tous les acteurs de l’écosystème municipal. Cette approche permettra aux citoyens d’influencer la prise de décisions et de prendre part aux débats entourant ces décisions. Les principes généraux identifiés par la Politique sont : la transparence, l’engagement, l’intérêt public et l’accessibilité.

« Dans les dernières années, a mentionné le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, nous avons amorcé ce virage consultatif avec le lancement de la plateforme Imaginons Saint-Eustache.ca. Nous avons mené de front des processus de consultations où la population a pu non seulement s’exprimer, mais aussi participer activement à l’élaboration de projets. Je pense notamment au développement du Parc nature et à la Politique de développement de la communauté eustachoise. Avec la Politique de consultation citoyenne, nous allons plus loin. Nous mettons des balises claires au processus afin d’améliorer nos pratiques pour devenir une Ville vraiment participative ».

Saint-Eustache compte sur la contribution des acteurs du milieu associatif, des partenaires et de l’ensemble de la population pour enrichir le dialogue.

« Nous souhaitons créer un lieu d’échanges positifs entre les Eustachois et l’administration municipale et profiter de l’expertise de ces acteurs de la société civile. Nous voulons que le recours à l’intelligence collective soit désormais ancré dans le développement de nos projets », a conclu Mme Nicole Carignan-Lefebvre, présidente de la Commission des communications et des relations avec les citoyens.

Pour consulter la Politique rendez-vous dans la section « Documents » du site Web : www.imaginons.saint-eustache.ca/consultation-citoyenne .