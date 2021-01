La Ville de Sainte-Thérèse et le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse s'unissent pour les entrepreneurs

C’est à l’occasion du Diner de la mairesse, organisé le 26 janvier dernier par le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), que les gens d’affaires et acteurs municipaux se sont réunis virtuellement pour assister à la présentation du budget 2021 de la Ville de Sainte-Thérèse.

Parmi les grandes lignes du budget municipal 2021 présenté aux commerçants, mentionnons le gel des taxes foncières, les mesures incitatives pour encourager de nouvelles entreprises à s’établir au Village de Sainte-Thérèse, le renouvellement du partenariat entre la Ville et le GEST, ainsi que la troisième des quatre phases des grands travaux de la rue Turgeon.

Nicola Cardone, directeur du Service de l’urbanisme et du développement durable, a également présenté des projets de construction résidentielle et commerciale en cours et à venir sur le territoire.

« Depuis mars dernier, nous vivons une situation sans précédent pour l’ensemble de la société. Plus que jamais, la collaboration est un élément incontournable qui nous permettra d’aller de l’avant tous ensemble. D’ailleurs, la Ville de Sainte‑Thérèse est fière du travail d’équipe accompli avec le GEST. Qu’il s’agisse de la mise sur pied d’un évènement comme Les Terrasses du Village l’été dernier, ou le renouvellement du soutien financier annuel accordé au groupement depuis 2014, Sainte‑Thérèse est présente pour les commerçants thérésiens ! Et en matière de finances municipales, les citoyennes et les citoyens peuvent être assurés qu’une chose demeure : notre priorité de prendre des décisions responsables, dans le meilleur intérêt de l’ensemble de la population », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

De son côté, Marie-Chantale Desjardins, présidente du GEST, a réitéré l’importance du groupement pour soutenir les entreprises et créer des projets collectifs mobilisateurs et bénéfiques pour la communauté d’affaires. « L’année 2020 nous aura prouvé une fois de plus l’importance de se regrouper et d’agir collectivement. Les projets comme la campagne publicitaire On vous attend, Les Terrasses du Village et En attendant de vous revoir démontrent bien la collaboration, le dynamisme et le soutien de la communauté d’affaires de Sainte-Thérèse, et nous devons en être fiers », a-t-elle mentionné.

En plus du soutien financier de la Ville de Sainte-Thérèse, le GEST peut compter sur l’appui de trois partenaires annuels : La Petite Clinique, Prohibition bar à bière et Vocalys, ainsi que sur la participation bénévole de plus d’une vingtaine d’entrepreneurs qui siègent sur différents comités de travail.