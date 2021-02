La Ville de Boisbriand adhère à la récente campagne de l’UMQ

La Ville de Boisbriand adhère à la campagne lancée récemment par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sous le thème La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie.

« La Ville de Boisbriand, comme plusieurs autres villes au Québec, adhère totalement à cette déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect. Je le dis avec émotion parce que personne n’est jamais tout à fait à l’abri d’être un jour victime d’intimidation. Nous pouvons ne pas partager le même avis, mais nous devrions toujours être en mesure de débattre avec respect des enjeux de notre société dans l’espace politique et public, incluant les médias sociaux », déclare la mairesse, Marlene Cordato.

Un plan d’action, incluant une dizaine de mesures de sensibilisation et d’accompagnement auprès des municipalités et du public, s’ajoute à la campagne de l’UMQ. Diverses actions issues de ce plan seront d’ailleurs déployées en cours d’année.

« En mon nom et en celui de tous mes collègues élus, je salue l’initiative de l’UMQ et je souhaite que ce premier pas vers un plus grand respect de la démocratie trouve un écho dans toutes les villes et municipalités du Québec », conclut la mairesse.