Anniversaire de l'échéance des conventions collectives de plus de 500 000 travailleurs

Le 31 mars a marqué un an depuis l’échéance des conventions collectives de plus de 500 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic du Québec. C’est pourquoi, les organisations syndicales du secteur public ont choisi de coordonner leurs efforts pour souligner cet anniversaire.

Ainsi, les trois syndicats (enseignants, personnel de soutien, professionnels) qui représentent le personnel de l’éducation au Centre de services scolaire des Laurentides ont fait du bruit ce mercredi 31 mars à 12 h 30 pour signifier au gouvernement « qu’il est temps de prendre soin des services publics et du personnel qui y œuvrent », souligne le Syndicat.

« Les négociations sont au ralenti, le gouvernement maintient son cadre financier depuis le début et il manque d’ouverture aux solutions amenées par les enseignantes et enseignants. L’éducation est un investissement, il est temps d’en faire une priorité », a déclaré Annie Domingue, présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides (SEEL-CSQ).

« L’attraction et la rétention du personnel est un enjeu majeur en éducation, il faut donner aux milieux des conditions gagnantes pour que les écoles fonctionnent mieux et que les élèves aient les services auxquels ils ont droit. La pandémie a fait ressortir le côté essentiel du personnel de soutien. » a mentionné Daniel Barbier, président du Syndicat des employées et employés de soutien CSL (SEESCL-CSN).