Les députés bloquistes des Basses-Laurentides réagissent au budget fédéral

En s’opposant à l’amendement du Bloc Québécois exigeant une hausse des transferts en santé et de la pension de la vieillesse des 65 ans et plus, les libéraux de Justin Trudeau ont officiellement renoncé à l’appui du Bloc au budget 2021.

« Les libéraux savaient quoi faire pour obtenir notre soutien. Par deux fois, ils ont décliné. Justin Trudeau a donc perdu l’appui du Bloc Québécois à son budget », a annoncé le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois.

« Le Bloc Québécois avait posé deux conditions sans équivoque pour appuyer le budget : augmenter durablement et sans condition les transferts en santé comme l’exigent le Québec et les provinces ainsi que hausser la pension de vieillesse de tous les aînés dès 65 ans. On ne peut accepter que les aînés qui ont entre 65 et 74 ans soient traités de façon différente », a affirmé Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville.

Le budget a également soulevé l’ire de l’Assemblée nationale du Québec, qui a unanimement dénoncé l’omission des transferts en santé et les nombreuses intrusions dans les champs de compétence du Québec.

« L’appui du Bloc Québécois à la santé n’est pas à négocier. Le Bloc ne peut pas soutenir un budget qui délaisse le réseau de la santé. Nous sommes en pleine pandémie, c’est maintenant qu’il faut hausser les transferts », a déclaré Luc Desilets, député de Rivière- des-Mille-Îles.

« Nous restons fiables et fidèles à nos valeurs. Nous n’abandonnerons pas notre soutien au personnel soignant ainsi qu’aux bâtisseurs et bâtisseuses du Québec », a conclu Simon Marcil, député de Mirabel.