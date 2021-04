COVID-19 : Justin Trudeau annonce un soutien additionnel aux provinces les plus affectées

Après l’Ontario durement affectée par la pandémie de COVID-19, ce sera au tour de la Nouvelle-Écosse de recevoir de l’aide du gouvernement fédéral et l’Alberta pourrait suivre, a indiqué ce midi le premier ministre Justin Trudeau.

Lors de son point de presse sur la situation, M. Trudeau a annoncé que 60 membres des Forces armées iront prêter main-forte dans les centres de dépistages de la Nouvelle-Écosse.

Le premier ministre a aussi mentionné que son gouvernement est prêt à venir en aide à l’Alberta.

Dans l’ensemble du pays, Justin Trudeau estime que la situation reste alarmante.

« Le virus a déjà fait trop de victimes, a souligné le premier ministre. On doit absolument l’empêcher de causer plus de décès. La troisième vague continue de se prolonger et à travers le pays, le nombre de cas augmente. Les hôpitaux et les travailleurs de première ligne sont à bout de souffle. »