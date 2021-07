Un appui de 950 000 $ pour dynamiser le centre-ville de Saint-Jérôme

Le gouvernement du Québec confirme l’attribution d’une subvention d’un montant maximal de 950 000 $, pour l’exercice financier 2021-2022, à la Ville de Saint-Jérôme, située dans la région des Laurentides, en vue d’accélérer la relance économique de son centre-ville.

Rappelons que le gouvernement a annoncé le 8 juillet dernier une aide totale de 25 millions de dollars afin de favoriser le retour des travailleurs dans certains centres-villes du Québec et de soutenir les entreprises. Cette enveloppe financière, allouée dans le cadre du budget 2021-2022, s’ajoute au montant de 50 millions de dollars annoncé lors de la mise à jour économique de novembre 2020 et visant à appuyer la relance des centres-villes de Montréal et de Québec.

« L’entrepreneuriat est un pilier du développement régional et un indice important de richesse et de bien-être économique des populations. La pandémie a eu des effets considérables sur les entreprises et les travailleurs. Le soutien gouvernemental aux secteurs commercial et touristique sera bénéfique non seulement pour la ville de Saint-Jérôme, mais également pour toute la région des Laurentides. » - Nadine Girault, ministre responsable de la région des Laurentides

Les mesures de confinement pour lutter contre la pandémie, comme le télétravail obligatoire, les restrictions de voyage et celles relatives aux activités des restaurants ainsi que l’annulation des grands événements culturels, ont eu des répercussions importantes sur la fréquentation des centres-villes.

« Les mesures de confinement ont eu des répercussions importantes sur la fréquentation des centres-villes. Assurément, la Ville de Saint-Jérôme peut compter sur le gouvernement pour l’accompagner et la soutenir dans cette période de redémarrage. Le moment est venu de préparer le retour des travailleurs, des consommateurs et des touristes afin que le centre-ville de Saint-Jérôme puisse recouvrer sa pleine vigueur. » - Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

Faits saillants

Pour se prévaloir de l’aide financière annoncée aujourd’hui, la Ville de Saint-Jérôme devra présenter au ministère de l’Économie et de l’Innovation les éléments suivants :

la délimitation du centre-ville;

la composition d’un comité consultatif;

un plan d’action, un rapport d’étapes et un rapport final, selon un calendrier préétabli.

Les mesures du plan d’action devront s’inscrire parmi les quatre axes d’intervention suivants :

l’aide fournie aux entreprises, dans la mesure où celle-ci est permise par les lois et règlements applicables;

les aménagements réalisés dans le centre-ville;

les événements de concertation prévus pour la relance;

les infrastructures et les mobiliers permanents mis en place.