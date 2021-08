Les séances du conseil municipal de Sainte-Thérèse rouvertes aux citoyens 

À compter d'aujourd'hui les Thérésiennes et les Thérésiens pourront de nouveau assister aux séances mensuelles du conseil municipal qui se tiennent à l’hôtel de ville de Sainte-Thérèse.

Le déconfinement amorcé par le gouvernement du Québec permet de tenir les séances devant un nombre restreint de citoyens. Les mesures nécessaires sont mises en place pour assurer la sécurité de tous.

La séance publique du 2 août aura lieu à 19 h 30, à la salle du conseil municipal située au 2e étage de l’hôtel de ville de Sainte-Thérèse (6, rue de l’Église).

Confirmation de présence et envoi préalable des questions

Comme le nombre de personnes admises dans la salle est limité à 18 visiteurs, la Ville demande aux citoyens de confirmer leur présence par courriel ou par téléphone. De plus, les citoyens souhaitant adresser une question au conseil municipal sont priés de le faire par la même occasion.

« Afin de respecter les consignes spécifiques en vigueur dans les édifices publics comme l’hôtel de ville de Sainte-Thérèse, la moitié des élus municipaux seront présents dans la salle du conseil municipal, et l’autre moitié assistera à la séance à distance via Zoom. Bien qu’en nombre réduit, nous sommes heureux de retrouver des citoyens et nous les remercions de leur collaboration en ce qui a trait aux confirmations de présences et à la transmission de leurs questions à l'avance », indique la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Consignes à respecter

- Le port du couvre-visage est obligatoire pour les visiteurs âgés de 10 ans et plus en tout temps. Les visiteurs doivent donc le porter tout au long de leurs déplacements dans l’hôtel de ville et le garder une fois assis à leur place dans la salle du conseil municipal pour toute la durée de la séance.

- Les visiteurs doivent se désinfecter les mains en arrivant à l’hôtel de ville. Du gel désinfectant est prévu à cet effet.

- Un maximum de 18 visiteurs est accepté dans la salle. Les chaises sont disposées de façon à respecter une distanciation d’un mètre entre elles.

- Si vous avez des symptômes ou avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, restez à la maison.