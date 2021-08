Investissement de 1,2 M$ dans la réfection de voies de circulation dans le secteur Ronchamp à Lorraine

La Ville de Lorraine a prévu des investissements de 1,2 M$ pour la réfection du pavage de plusieurs voies de circulation dans le secteur Ronchamp, au nord de l’autoroute 640, à l’est du boulevard De Gaulle.

Ces travaux, confiés à la firme Eurovia Québec Construction inc., débuteront dans la semaine du 9 août et s’échelonneront sur une période d’environ un mois.

Les rues visées sont : le chemin de Ronchamp; les avenues d’Obernay, de Vouziers et de Génicourt ainsi que les places de Génicourt, de Mirecourt, de Ronchamp et de Châlons. L’horaire du chantier sera du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, mais il est possible que les travaux soient parfois prolongés un peu en fin de journée lors de situations particulières. À compter du 9 août, seule la circulation locale sera autorisée sur les artères concernées et le stationnement en bordure de rue sera interdit.