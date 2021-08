La Ville de Blainville honorera deux anciens élus municipaux

Lors de sa séance ordinaire du 24 août 2021, le conseil municipal a annoncé sa décision d’honorer deux anciens conseillers municipaux qui se sont distingués dans leurs fonctions et dans la communauté blainvilloise.

Ainsi, le manège du Parc équestre portera le nom de centre Guy-Frigon en l’honneur du conseiller du district du Plan Bouchard décédé le 17 avril dernier. Aussi, le parc des Mélèzes portera le nom de Jean-Louis Bourgeois pour rendre hommage à cet ancien élu reconnu pour son engagement bénévole.

« En procédant à ces changements toponymiques, nous souhaitons perpétuer la mémoire de deux grands Blainvillois qui ont été très actifs pour la Ville et dans notre vie communautaire. La courte, mais riche histoire de Blainville est faite de femmes et d’hommes qui ont marqué leur époque et qui ont largement contribué à notre développement social, économique, sportif et politique. En toute justice pour leur apport inestimable et avec l’accord préalable des familles, mon administration est fière d’inscrire les noms de Guy Frigon et de Jean-Louis Bourgeois dans la toponymie de Blainville », a déclaré le maire Richard Perreault.

Centre Guy-Frigon

Auparavant dédié aux activités équestres, le manège du Parc équestre est maintenant multifonctionnel. Depuis les derniers travaux effectués en 2020, il offre des plateaux sportifs de qualité aux associations sportives, dont l’Association de soccer de Blainville qui y a établis ses bureaux administratifs depuis plusieurs années. Les jeunes élèves du programme sport-études baseball de l’école Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse y tiennent également leurs entraînements quotidiens pendant l’année scolaire. Enfin, la salle communautaire aménagée pour le milieu associatif permet d’y présenter des activités.

Avant son élection comme conseiller municipal en 2005, Guy Frigon a passé de nombreuses années à s’impliquer dans les sports, dont le soccer. Sous sa présidence, l’Association de soccer de Blainville a connu un développement très important et il importait pour ses dirigeants, pour la famille et la Ville qu’une infrastructure dédiée aux sports, au soccer et au milieu communautaire porte le nom de Guy Frigon.

Rappelons que Guy Frigon, conseiller du district du Plan-Bouchard, est décédé le 17 avril dernier à la suite d’un malaise cardiaque.

Parc Jean-Louis-Bourgeois

Jean-Louis Bourgeois (1943-2017) a été conseiller municipal de 1973 à 1977. À ce titre, il a fait partie du comité de construction du premier aréna et participé au projet d’agrandissement de la bibliothèque municipale. Grand bénévole, il a été membre fondateur de l’organisme Loisirs Notre-Dame-de-l’Assomption, du Club optimiste de Blainville et du Centre sportif Blainville dont il a été président pendant plus de 15 ans. M.Bourgeois a été fait membre Laurier de l’Ordre du mérite blainvillois en 2012.

À noter que des cérémonies auront lieu ces prochaines semaines pour officialiser ces nouvelles nominations.