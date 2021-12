Dévoilement du budget municipal 2022 de Lorraine

C’est le 14 décembre dernier que le conseil municipal de la Ville de Lorraine présentait, devant public, le bilan de ses réalisations 2021 ainsi que les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022. Le budget équilibré de 17 499 443 $ est en baisse de 0,18 % par rapport à celui de l’exercice précédent.

L’entrée en vigueur du nouveau rôle triennal d’évaluation foncière, en hausse de 18,53 %, a conduit l’administration Comtois à baisser le taux combiné de la taxe foncière, afin de limiter la hausse du compte de taxes municipales à 1,5 %, en deçà de l’indice des prix à la consommation.

En séance, le maire Jean Comtois a présenté plusieurs dossiers spéciaux qui ont marqué l’année : « Au chapitre de la sécurité publique et de l’embellissement du territoire, nous avons reconfiguré le boulevard De Gaulle afin d’améliorer le partage de la route entre les usagers, notamment grâce à l’aménagement d’une nouvelle voie cyclopédestre du côté ouest du boulevard, du nord au sud. Plusieurs rues de la ville ont été repavées dans le secteur Ronchamp et de nouveaux modules de jeux ont été installés dans les parcs André-Rufiange, des Sorbiers et des Sapins. Nous avons également renouvelé l’entente avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, qui prendra effet dès 2023, pour une durée de 10 ans. Je souligne également que nous avons déployé la phase 2 de la modernisation de l’affichage extérieur pour les parcs, les bâtiments municipaux et les entrées de la ville. »

Pour l’année 2022, le conseil municipal continuera l’avancement des grands projets, dont les dossiers du complexe sportif, du talus antibruit et de la résidence pour aînés. Le programme triennal d’immobilisations prévoit des investissements totalisant 10 285 000 $. Que ce soit en matière d’hygiène du milieu et de voirie, de parcs et d’espaces verts, ou de bâtiments et d’équipements, ces sommes permettront de rénover, de mettre aux normes et d’acquérir différents équipements.

Parmi les projets prévus, mentionnons la poursuite des travaux de stabilisation dans le ruisseau Dominique-Juteau, l’acquisition de terrains dans la forêt du Grand Coteau pour en assurer la conservation, la réalisation d’un plan directeur des parcs et espaces verts, la réhabilitation de conduites et de rues ainsi que la construction des infrastructures pour le développement du projet résidentiel Le Domaine des châteaux de Brisach, phase 2.

Faits saillants du budget 2022

Budget équilibré de 17 499 443 $;

Programme triennal d’immobilisations 2022 de 10 285 000 $;

Nouveau rôle triennal : variation de 18,53 %;

Hausse moyenne des taxes de 1,5 %, en deçà de l’Indice des prix à la consommation. La variation dépendra de la nouvelle valeur de la propriété.

De nombreux autres projets sont prévus pour la prochaine année pour continuer d’offrir un milieu de vie de qualité et sécuritaire ainsi qu’une panoplie de services aux Lorraines et aux Lorrains. Consultez la brochure Budget municipal et investissements 2022 et les documents présentés lors de l’assemblée extraordinaire du 14 décembre dernier au www.ville.lorraine.qc.ca/regard-sur-notre-ville/administration-municipale.