Un retour sur le dernier conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Les membres du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL) se sont réunis mercredi dernier à l’occasion de leur première rencontre de l’année.

Les discussions ont porté sur leur dernière rencontre avec le caucus des députés de la région, sur la mise en place des éléments pour une nouvelle campagne de la Coalition Santé Laurentides, sur les actions à déployer pour augmenter le financement du transport routier pour la région; sur la confirmation des 663 unités d’habitation réservées dans le cadre du programme Accès-Logis; finalement, plusieurs nominations ont eu lieu.

« Les préfets connaissent bien la réalité et les priorités de nos territoires. À l’aube de cette année électorale, nous souhaitons en profiter pour mettre de l’avant nos besoins essentiels. Nous allons travailler avec tous nos partenaires, dont les députés de la région, pour assurer une augmentation des investissements nécessaires pour répondre aux besoins induits par la croissance exponentielle de notre population », déclare d’entrée de jeu, Scott Pearce, président du CPÉRL.

Retour sur la rencontre avec le caucus des députés de la région

Lors de cette rencontre qui a eu lieu le 21 janvier dernier, les préfets ont pu notamment mettre de l’avant leur analyse du sous-financement inadéquat de plusieurs indicateurs régionaux en santé et services sociaux, en éducation, en transport, en culture et en tourisme.

Ils sont heureux de l’accueil et de l’intérêt reçus à leur présentation par les députés de la région et se réjouissent que le député de Groulx, Éric Girard et la députée de Bertrand, Nadine Girault, respectivement ministre des Finances et ministre responsable de la région des Laurentides, se soient engagés à y donner suite et poursuivre la discussion lors de leur prochaine rencontre avec les préfets.

Santé, transport et habitation

Les préfets ont par ailleurs donné leur feu vert à la campagne de mobilisation et de représentation de la Coalition Santé Laurentides. Avec les médecins et les partenaires laurentidiens, ils souhaitent obtenir des engagements concrets en matière de financement, à la hauteur de la complétion nécessaire des centres hospitaliers qui ne suffisent plus à répondre adéquatement aux besoins d’une population sans cesse croissante et vieillissante.

Les préfets comptent également mettre en lumière le très important déficit de maintien d’actif de ses infrastructures routières. En dernier lieu, les membres du Conseil veulent collaborer avec le ministre des Finances et député de Groulx, Éric Girard, afin de solliciter une confirmation du financement de 85M$ de la SHQ spécifiquement pour la région, dédié à la réalisation des 663 unités d’habitation réservées dans le cadre du programme Accès-Logis.

Nominations

Finalement, les membres du Conseil ont procédé à la nomination de Marc L’Heureux, vice-président du Conseil et préfet de la MRC Des Laurentides, afin qu’il préside en 2022 la Coalition Santé Laurentides. Monsieur L’Heureux a également été confirmé dans son rôle de représentant du CPÉRL sur le conseil d’administration de Connexion Laurentides, qu’il préside. Le préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut, André Genest, a été reconduit dans son rôle de président de l’Alliance pour la solidarité des Laurentides, concertation régionale dédiée à la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, le préfet de la MRC Thérèse-De Blainville, Éric Westram, co-présidera avec son confrère des Pays-d’en-Haut un comité voué à convaincre le gouvernement du Québec d’investir massivement dans le réseau cyclable laurentidien, dont la popularité ces dernières années pandémiques est indéniable. Finalement, le CPÉRL fera un appel à candidatures auprès des mairesses et des maires afin de désigner un-e représentant-e sur le conseil d’administration du Carrefour Bioalimentaire des Laurentides ainsi que du Centre des communications santé Laurentides-Lanaudière.