L’UMQ cherche à répondre aux défis des municipalités et des régions

En prévision du dépôt du dernier budget du gouvernement actuel, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté hier ses recommandations au ministre des Finances, Eric Girard.



D’entrée de jeu, l’UMQ a souligné que les deux dernières années ont démontré une fois de plus comment une crise exacerbe les inégalités, en fragilisant le tissu social et économique d’une communauté.



« La crise sanitaire a mis en exergue plusieurs enjeux qui existaient bien avant la pandémie, mais qui se sont complexifiés ou redéfinis au cours des derniers mois. Le milieu municipal se retrouve ainsi en première ligne des grands défis avec lesquels notre société doit composer. Comme je le dis souvent, c’est d’abord au municipal que ça se passe. C’est pourquoi les municipalités doivent avoir en main tous les outils et les leviers financiers nécessaires pour assumer leurs responsabilités et répondre aux besoins de leur milieu », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.



Priorité à l’habitation et au logement, selon le milieu municipal

Pour l’Union, l’année 2022 est l’année de l’habitation.

À cet effet, l'UMQ a particulièrement insisté sur la nécessité que le gouvernement du Québec propose des mesures plus musclées et surtout, plus adaptées aux différentes réalités régionales. L’Union a proposé notamment de :

- déployer une nouvelle programmation de 4 500 nouveaux logements sociaux par année par un nouveau programme de développement de logement social;

- soutenir les municipalités et différents organismes du domaine de l’habitation pour que 13 400 logements abordables supplémentaires par année soient rendus disponibles à la population, en garantissant leur abordabilité à long terme;

- continuer d’améliorer l’agilité des programmes québécois en habitation (ex. AccèsLogis, PHAQ, Réno-Région) pour permettre l’accès aux sommes budgétées.

L’UMQ a également formulé une série de propositions sur d’autres dossiers stratégiques pour le milieu municipal, dont l’aménagement du territoire, les infrastructures, les changements climatiques, le développement économique et régional et la sécurité publique. Parmi les principales, mentionnons entre autres :

- reconduire et refinancer le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour permettre la construction, l’aménagement, la mise aux normes ou la rénovation d’installations sportives et récréatives dans l’ensemble des régions du Québec ;

- assurer le financement des opérations du transport collectif jusqu’à ce que l’achalandage revienne à la normale avec un financement total de 325 M$ pour les années 2022 et 2023.

Les recommandations détaillées présentées par l’UMQ dans le cadre des consultations prébudgétaires sont disponibles en ligne sur le site Internet de l’Union.