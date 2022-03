Transfert de postes de l'administration publique

Le maire de Rawdon, Monsieur Raymond Rougeau, salue l’annonce du plan de régionalisation du gouvernement Legault qui confirme que Rawdon fait partie des municipalités qui auront la chance d’accueillir un nouveau bureau gouvernemental.

En attendant d’en apprendre davantage sur l’échéancier et les détails du bureau projeté pour Rawdon, le maire offre son entière collaboration au gouvernement du Québec pour faire évoluer le dossier et ledit plan de régionalisation.

« La qualité des emplois qui seront créés ou transférés ne peut que renforcer le développement économique et social de la Municipalité, mais aussi de toute la MRC de Matawinie. Par ailleurs, cette annonce coïncide à merveille avec nos réflexions sur la revitalisation de notre centre-ville et de la rue Queen. Les travailleurs du noyau urbain font partie intégrante de sa vitalité, en permettant aux commerces de proximité de croître et innover ! » mentionne Monsieur Raymond Rougeau, le maire de Rawdon.

Rappelons que pour Québec, le transfert en région de ces emplois contribuera également à augmenter l’expertise de l’État sur les différents enjeux locaux. Il permettra également aux futurs candidats de viser une carrière dans l’administration publique sans avoir à quitter leur région natale. En plus d’élargir le bassin de main-d’œuvre, il permettra à l’État de bénéficier de talents provenant de partout au Québec.

Rawdon, forte de sa diversité, représente la plus importante municipalité de la MRC de Matawinie, composée de plus de 12 164 citoyens issus de plus de 40 communautés culturelles.