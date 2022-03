Le masque tombera dans les lieux publics d'ici la mi-avril

À la suite d'une recommandation favorable de la Santé publique, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que les assouplissements prévus le 14 mars pourront être levés plus tôt, soit le samedi 12 mars.

De plus, la santé publique propose une séquence graduelle de retrait du port obligatoire du masque dans les lieux publics.

Levée de la plupart de mesures

Ce devancement, qui permettra à la population, aux organisateurs et aux commerçants de profiter des journées de la fin de semaine avec un minimum de restrictions, est rendu possible en raison de l'évolution de la situation épidémiologique et hospitalière.

Ainsi, à compter du 12 mars :

Capacité d'accueil à 100 % dans tous les lieux publics ;

Aucune limite de capacité par table dans les restaurants, bars, tavernes et casinos ;

Retour aux heures normales d'activité pour les restaurants, bars, tavernes et casinos ;

Activités de danse et de karaoké permises ;

Aucune restriction quant au nombre de participants pour les activités de nature sociale dans une salle louée ;

Retrait du registre des visiteurs dans les résidences privées pour aînés.

Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de présenter le passeport vaccinal pour accéder aux lieux qui étaient visés par cette mesure.

Levée graduelle du port obligatoire du masque ou du couvre-visage

La Santé publique propose une séquence de retrait graduel du port du masque dont les dates précises seront confirmées ultérieurement en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.

À compter du lundi 7 mars, comme déjà annoncé, le port du masque ne sera plus requis en classe ou au service de garde pour les élèves lorsqu'ils sont assis.

Au plus tard à la mi-avril, avec un préavis de 10 jours : Fin de l'obligation du port du masque dans tous les lieux publics (excluant les transports publics). Les lieux publics incluent l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur (cégep et universités).

Au plus tôt au mois de mai, avec un préavis de 10 jours : Fin de l'obligation du port du masque dans les transports publics.

Il importe de souligner que malgré le retrait graduel de l'obligation de porter le masque, ce dernier reste un outil efficace pour réduire la transmission des virus. Ainsi, le port du masque fera partie de l'ensemble des bonnes pratiques à conserver et demeurera recommandé dans certaines circonstances, notamment ;

lorsqu'une personnes présente des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19 ;

lors d'interactions sociales durant les 5 jours suivants une période d'isolement ;

lors d'interactions sociales pour les personnes immunosupprimées.

« D'ici une dizaine de jours, la plupart des mesures seront enfin levées. Il s'agit d'une étape très importante, et nous pouvons être fiers de tous nos efforts pour en arriver là. Toutefois, il faut apprendre à vivre avec Ie virus, qui circule toujours, et demeurer prudents. Le port du masque, même lorsqu'il ne sera plus obligatoire, fera entre autres partie de l'arsenal que nous avons pour réduire les risques de transmission dans certaines circonstances », a indiqué Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux par voie de communiqué de presse.

Notons que la séquence du retrait graduel du port obligatoire du masque ne concerne pas les milieux de travail et les milieux de soins incluant les CHSLD.

Puisque la COVID-19 est toujours présente, il demeure requis de respecter les consignes sanitaires de base pour limiter la propagation de la COVID-19. Ainsi, il faut continuer de se laver les mains, de couvrir son visage, de tousser dans son coude et de garder ses distances.