Le Bloc Québécois obtient le consensus pour protéger le poids politique du Québec

Le Bloc Québécois se réjouit de l’adoption en Chambre hier de sa motion visant à préserver le poids politique du Québec et la représentativité de la nation québécoise à la Chambre des communes.

Pour le Bloc Québécois, que le Parlement reconnaisse la nécessité de rejeter la proposition de redécoupage d’Élections Canada, qui prévoyait la perte d’un siège pour le Québec aux Communes, constitue une étape majeure.

« L’appui à notre motion est un important premier pas. Ce qu’il faut maintenant, c’est établir un processus permanent de préservation de la nation québécoise et de son poids au sein de la fédération, de sorte que ses représentants élus puissent y faire valoir les positions et les intérêts propres au Québec, et ce, jusqu’à ce que la nation québécoise fasse le choix souverain d’un unique parlement. », souligne Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles.

Déposée hier dans le cadre de la « journée de l’opposition » du Bloc Québécois à la Chambre des communes, cette motion engage les élus à rejeter tout scénario de redécoupage de la carte électorale fédérale qui aurait pour effet de faire perdre une ou des circonscriptions électorales ou de diminuer le poids politique du Québec au sein de la fédération.

Elle propose également la mise en place d’une nouvelle formule de répartition des sièges et demande au gouvernement d’agir en conséquence.

« Le retrait d’un siège au Québec était un geste historique et intolérable. La Chambre ayant reconnu que le Québec est une nation et de surcroît, une nation francophone, le Québec doit pouvoir être en mesure d’affirmer et protéger ses valeurs, et ça, ça passe par la préservation de son poids politique ! », affirme Jean-Denis Garon, député de Mirabel.

« Actuellement, on fait un pas dans la bonne direction afin que le Québec conserve son poids politique au sein de cette fédération. Il est essentiel, en attendant de réaliser l’indépendance, que nous conservions ce poids pour éviter qu’Ottawa nous impose ses choix et sa vision sans que le Québec soit pris en considération », conclut Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville.