La Cour suprême entendra une contestation de l'interdiction de culture du cannabis au Québec

Aujourd'hui, le député de Jonquière et porte-parole du Bloc Québécois en matière de Ressources naturelles, Mario Simard, a convié à une rencontre le secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, Arif Virani, et la direction de l’entreprise saguenéenne STAS, spécialisée dans l’équipement pour l’industrie mondiale de l’aluminium. Cet entretien a permis de faire valoir les impacts des sanctions économiques contre la Russie et les enjeux logistiques entourant la livraison de contrats par la compagnie.