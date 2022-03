STAS inc. doit bénéficier de mesures compensatoires

Aujourd'hui, le député de Jonquière et porte-parole du Bloc Québécois en matière de Ressources naturelles, Mario Simard, a convié à une rencontre le secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, Arif Virani, et la direction de l’entreprise saguenéenne STAS, spécialisée dans l’équipement pour l’industrie mondiale de l’aluminium.

Cet entretien a permis de faire valoir les impacts des sanctions économiques contre la Russie et les enjeux logistiques entourant la livraison de contrats par la compagnie.

« STAS est un fleuron saguenéen et québécois, doté d’une grande expertise dans le monde pour la fabrication et la commercialisation d’équipements destinés aux alumineries. Bien que l’imposition de sanctions économiques contre la Russie était le geste à poser pour soutenir l’Ukraine, cela n’est pas sans conséquence dans une économie internationalisée où des entreprises comme STAS ont su profiter d’opportunités d’affaires intéressantes pour développer leur savoir-faire et innover », a affirmé d’emblée Mario Simard.

Le président exécutif de STAS, Louis Bouchard, et son équipe de direction ont exposé au ministère du Commerce international les difficultés vécues par l’entreprise depuis l’invasion russe, notamment sur la capacité à honorer les engagements auprès du client et à obtenir paiement.

Les risques liés à la non-exécution de ces obligations sont aussi bien réels et pourraient fortement nuire à la compétitivité de la compagnie.

Rappelons que STAS a également rapatrié les équipes de travailleurs établis en Russie pour assurer leur sécurité, une priorité pour la direction.

« Le gouvernement fédéral doit rapidement mettre en place des mesures compensatoires pour les entreprises canadiennes affectées par l’invasion en Ukraine. STAS ne doit pas subir seule les contrecoups des sanctions économiques imposées à la Russie ni faire face à des mesures de représailles de ses propres clients. À l’instar des programmes d’aide déployés durant la crise de la Covid-19, ces mesures pourraient permettre aux entreprises comme STAS de récupérer une stabilité et de se diriger vers d’autres marchés à court terme », a conclut Mario Simard.