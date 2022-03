Construction: la priorité d'embauche régionale devant le tribunal

Le Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN) demande à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie, Madame Ariane Mignolet, d’utiliser son pouvoir d’initiative pour ouvrir une enquête sur des manquements graves aux valeurs de l’Assemblée nationale et à ses normes de comportements de la part du Premier ministre François Legault et des députés de la CAQ. Cette mesure fait suite à leur volte-face non justifiée en regard de leur promesse de remplacer le vieux mode de scrutin britannique par un système électoral plus juste et plus équitable.