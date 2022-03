Québec confirme la mise en œuvre du plan d’action pour la relance du centre-ville de Saint-Jérôme

Le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volet allègement réglementaire), M. Youri Chassin, confirme, au nom de la ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, la mise en œuvre du plan d’action de la Ville de Saint-Jérôme pour la relance de son centre-ville.

Ce plan d’action comprend diverses initiatives, dont la campagne J’achète Saint-Jérôme, le concours Gagnez au centre-ville de Saint-Jérôme et l’installation d’un écran géant destiné à la promotion des commerçants participants afin de stimuler l’achalandage et l’achat local.

« La relance du centre-ville de Saint‑Jérôme apportera un nouveau souffle aux commerçants et aux restaurateurs, qui ont été fragilisés au cours des dernières années par l’arrêt ou le ralentissement de leurs activités. Il est impératif d’agir maintenant pour permettre à la municipalité de retrouver sa vitalité économique. L’appui gouvernemental sera bénéfique non seulement pour la ville de Saint‑Jérôme, mais également pour toute la région des Laurentides. », commente Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volet allègement réglementaire).

Rappelons que le gouvernement du Québec a prévu une enveloppe de 25 millions de dollars dans le cadre du budget 2021‑2022 pour favoriser le retour des travailleurs dans certains centres‑villes et soutenir les entreprises. De ce montant, 950 000 $ ont été versés à la Ville de Saint-Jérôme.

« La reprise économique s’accélère au Québec. Notre gouvernement continue d’offrir les outils financiers appropriés aux municipalités pour leur redonner confiance et les aider à retrouver leur dynamisme d’avant la pandémie. Les centres-villes sont des moteurs économiques importants; ils doivent pouvoir redémarrer leurs activités et fonctionner à plein régime le plus rapidement possible. », mentionne Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

La mise en œuvre de plans d’action comme celui annoncé aujourd’hui contribuera à relancer certains centres-villes du Québec en contrant les répercussions de la pandémie et en restructurant l’offre commerciale et touristique.

La somme de 25 millions de dollars allouée dans le cadre du budget 2021‑2022 s’ajoute aux 50 millions de dollars annoncés lors de la mise à jour économique de novembre 2020 pour appuyer la relance des centres‑villes de Montréal et de Québec.