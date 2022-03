Près de 258 M$ pour Lanaudière : le gouvernement du Québec en action!

Dans le but d’assurer le maintien et l’amélioration de l’état des infrastructures routières de la région de Lanaudière, la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée, le député de Masson, M. Mathieu Lemay, ainsi que le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, annoncent des investissements de 257 754 000 $ pour les deux prochaines années.

Les sommes allouées se traduiront par la mise en œuvre de projets importants, tels que :

– la réfection et l’élargissement du pont Rivest, au-dessus de la rivière L’Assomption, à Repentigny.

– le prolongement de l’autoroute 25 et l’amélioration de la route 125 à Sainte-Julienne.

– la réfection de l’autoroute 40, à Saint-Barthélemy ;

– la reconstruction du pont de la Rivière-Blanche sur la route 348, au-dessus de la rivière Blanche, à Saint-Didace.

Ces derniers font partie des 72 projets prévus pour la région de Lanaudière. Ils permettront aux citoyennes et citoyens de bénéficier de réseaux de transport sécuritaires et de qualité.

Dans le contexte actuel, ces investissements auront des retombées significatives dans la poursuite de la relance économique de l’ensemble des communautés.

« Le secteur des transports ainsi que le maintien et l’amélioration de l’état des routes et des infrastructures constituent un levier majeur pour la vitalité de nos régions. Les chantiers occupent un rôle considérable dans la création d’emplois de qualité, le développement touristique et commercial ou tout simplement dans notre quotidien. C’est pour l’ensemble de ces raisons que notre gouvernement est fier d’investir massivement dans Lanaudière pour maintenir l’état de nos actifs et sécuriser notre réseau. », commente François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie

« Cet engagement ferme de la part de notre gouvernement aura des retombées tangibles et positives qui profiteront à toute la collectivité. La mise en œuvre de ces nombreux projets permettra aux usagers de bénéficier de déplacements plus efficaces et sécuritaires et améliorera ainsi leur qualité de vie. C’est avec grand intérêt que nous allons suivre le développement de ces travaux au cours des prochaines années. », mentionne François Legault, Premier ministre du Québec et député de l’Assomption.