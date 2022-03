L’UMQ réitère les attentes du milieu municipal

Le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volet allègement réglementaire), M. Youri Chassin, confirme, au nom de la ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, la mise en œuvre du plan d’action de la Ville de Saint-Jérôme pour la relance de son centre-ville. Ce plan d’action comprend diverses initiatives, dont la campagne J’achète Saint-Jérôme, le concours Gagnez au centre-ville de Saint-Jérôme et l’installation d’un écran géant destiné à la promotion des commerçants participants afin de stimuler l’achalandage et l’achat local.