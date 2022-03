Québec précise les mesures mises en place pour accueillir les Ukrainiens

Le budget du gouvernement du Québec annoncé hier contient plusieurs mesures positives pour le Grand Montréal. Il met la table pour la relance à court terme, notamment en ce qui concerne le transport en commun, le développement économique et le logement social et abordable. Des mesures structurantes à plus long terme demeurent néanmoins nécessaires, en particulier pour le logement et l’environnement, dont la protection et la mise en valeur des milieux naturels dans le cadre de la Trame verte et bleue.