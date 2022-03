Les réactions enthousiastes du maire de Joliette

Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, accueille avec satisfaction le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec déposé mardi.

L’ajout de 247 M$ au programme AccèsLogis Québec est destiné à rattraper les arrérages en logements sociaux ainsi qu’apporter une bonification de 100 M$ du Programme d’habitation abordable Québec en vue d’accélérer la construction de logements abordables.

Pour le maire, cela permettra d’améliorer les conditions de logement des Joliettaines et Joliettains, dossier figurant au nombre des priorités du conseil municipal, alors que le taux d’inoccupation pour Joliette se situe à 0,6 %.

Au point de vue des transports, « L’aide de 293 M$ sur deux ans aux organismes de transport collectif ainsi qu’au soutien du transport aérien et du transport interurbain est une bonne nouvelle pour la mobilité de nos citoyennes et citoyens et de ceux de l’ensemble des régions du Québec. », estime M. Bellerose.

Le maire se réjouit également des investissements annoncés en éducation, qui contribueront notamment à bonifier l’offre de formation à Joliette pour des professions en pénurie dans la région.

Finalement, M. Bellerose salue l’ajout de 80 M$ sur quatre ans afin de favoriser l’attraction des personnes immigrantes en région.

« Une autre bonne nouvelle pour les cités régionales de la province, dont Joliette qui figure au nombre des 14 villes ciblées comme lieu de première installation pour les personnes réfugiées. ».