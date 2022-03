Steven Guilbeault doit présenter cette semaine un plan détaillé de réduction des GES

La députée libérale de Fabre, Monique Sauvé, annonce avec émotion qu’après avoir consacré les sept dernières années à représenter ses citoyens et à porter la voix des aînés, elle quittera la vie politique à la fin de son mandat. Mme Sauvé aura toujours mis la lutte contre la pauvreté et la valorisation des organismes communautaires au cœur de son engagement. Avant de se lancer en politique, elle a fondé et dirigé le Carrefour jeunesse-emploi de Laval de 1997 à 2015. Elle fut d’ailleurs présidente du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec de 2007 à 2015, ainsi que présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail de Laval (CRPMT) d’Emploi Québec de 2003 jusqu’à son élection en 2015.