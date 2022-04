La période de dépôt de projet toujours ouverte pour de nouveaux logements abordables dans les Laurentides

Mme Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, invite les organismes communautaires, les entreprises du secteur privé, les coopératives d’habitation et les offices d’habitation à déposer rapidement un projet d’habitation visant à construire du logement abordable pour les citoyens de la région des Laurentides, dans le cadre du nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), d’ici le 5 mai prochain.

Rappelons que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a lancé un programme novateur qui vise à augmenter l’offre de logements abordables plus rapidement. Celui-ci est doté d’une enveloppe de 300 M$ pour accompagner cet appel de projets. Les projets proposés devront répondre aux besoins identifiés sur le terrain par la SHQ en plus d’être appuyés par la municipalité où ils seront éventuellement développés.

Le PHAQ est complémentaire à d’autres soutiens financiers du gouvernement visant à améliorer l’offre de logements abordables. Ce programme contribuera financièrement à la réalisation de bâtiments de qualité qui pourront intégrer notamment des mesures environnementales ou qui permettront d’optimiser les pratiques de construction résidentielle.

Les loyers des logements construits dans le cadre de ce programme devront être abordables. Une répartition budgétaire entre les régions sera effectuée en fonction de leurs besoins et de leur réalité.

« L’objectif est d’accélérer le rythme de construction pour répondre aux besoins des municipalités et faire lever de terre plus rapidement de nouveaux logements abordables dans les régions où les besoins se font sentir. Pour notre gouvernement, c’est une priorité, et les municipalités seront des partenaires clés dans cette démarche. Ça prend encore plus de logements qui répondent aux besoins des Québécoises et Québécois, non seulement en termes de taille et de qualité, mais aussi en termes de coûts. C’est pourquoi j’invite les organismes et les entreprises qui peuvent contribuer à cet effort à déposer d’ici le 5 mai 2022 leur projet ! », commente Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Notre gouvernement offre un levier incroyable aux organismes et aux entreprises de notre région qui souhaitent augmenter l’offre de logement abordable sur notre territoire. Le PHAQ est doté d’une enveloppe de 300 M$ pour construire rapidement des logements ici dans les Laurentides ! Je lance moi aussi l’invitation aux organismes et aux entreprises ! Déposez un projet rapidement. », mentionne Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

Faits saillants

• Une période de 15 à 35 ans du maintien de l’abordabilité des logements sera exigée pour chaque projet. Les taux de subvention seront ajustés selon la durée de l’engagement. Au terme de cet engagement, il sera tout de même nécessaire de respecter les indices de fixation de loyer du Tribunal administratif du logement.

• Les municipalités doivent, pour leur part, contribuer à la hauteur de 40 % de la subvention octroyée. Celle-ci peut notamment prendre la forme d’un don de terrain ou encore, d’un congé de taxes pour une certaine période.

À propos de la Société d’habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d’aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l’adaptation de domicile et l’accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l’établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l’innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le habitation.gouv.qc.ca.