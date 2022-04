Ottawa va de l'avant avec un projet sur l'équité menstruelle

Mme Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, invite les organismes communautaires, les entreprises du secteur privé, les coopératives d’habitation et les offices d’habitation à déposer rapidement un projet d’habitation visant à construire du logement abordable pour les citoyens de la région des Laurentides, dans le cadre du nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), d’ici le 5 mai prochain. Rappelons que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a lancé un programme novateur qui vise à augmenter l’offre de logements abordables plus rapidement. Celui-ci est doté d’une enveloppe de 300 M$ pour accompagner cet appel de projets. Les projets proposés devront répondre aux besoins identifiés sur le terrain par la SHQ en plus d’être appuyés par la municipalité où ils seront éventuellement développés.