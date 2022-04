Les dépenses en défense suffisent selon près de la moitié des Canadiens

Un nouveau sondage suggère que la plupart des Canadiens pensent que le gouvernement fédéral dépense déjà suffisamment pour l’armée, malgré les pressions en faveur d’une augmentation massive du financement de la défense.

La guerre en Ukraine a conduit à de nouveaux appels au Canada et à d’autres alliés de l’OTAN pour qu’ils augmentent leurs dépenses militaires à 2 % de leur produit intérieur brut (PIB). Le plan du gouvernement libéral contenu dans le budget déposé la semaine dernière prévoit moins de 1,5 % du PIB, même avec plus de 8 milliards $ de nouvelles dépenses militaires.

Or, le sondage réalisé par Léger entre les 8 et 10 avril indique qu’un peu moins de la moitié des répondants ont déclaré que le gouvernement dépensait le bon montant et 18 % ont estimé qu’il devrait dépenser moins. Les 34 % restants ont déclaré vouloir plus d’argent dans le budget de la défense.

Les personnes les plus susceptibles de vouloir plus de financement militaire vivent au Canada atlantique et en Alberta. Les dépenses en défense sont justes selon environ la moitié de celles du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Ontario, du Québec et de la Colombie−Britannique.

D’autre part, à propos du budget fédéral dans son ensemble, 38 % des répondants ont déclaré qu’ils pensaient que le gouvernement allait dans la bonne direction, 32 % ont affirmé le contraire alors que 30 % ont déclaré qu’ils ne le savaient pas.

Le sondage conclut aussi que Pierre Poilievre est le favori dans la course pour être le prochain chef du Parti conservateur du Canada et qu’il pourrait donner au parti la meilleure chance de former le gouvernement.

Léger a demandé aux gens de choisir parmi la liste de 11 candidats en lice pour la direction. M. Poilievre était le premier choix pour 43 % des 377 électeurs conservateurs auto−identifiés et Jean Charest est arrivé loin derrière avec 18 %. Le sondage ajoute que 29 % de tous les électeurs décidés choisiraient un Parti conservateur dirigé par Pierre Poilievre, tandis que 32 % opteraient pour les libéraux.

Aucun autre candidat n’a obtenu plus de 5 % de soutien conservateur dans le sondage et près d’un quart des répondants ont déclaré qu’ils ne savaient pas qui ferait le meilleur leader.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne