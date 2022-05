Des ateliers de skate les 20 et 27 mai, de 18 h à 20 h, au Skate Plaza du parc Ducharme

La Ville de Sainte-Thérèse propose deux ateliers de planche à roulettes offerts gratuitement aux jeunes thérésiens.

Ces activités auront lieu les 20 et 27 mai, de 18 h à 20 h, au Skate Plaza du parc Ducharme.

Sur place, deux instructeurs de l’équipe Technical Skateboards feront des démonstrations et offriront des conseils aux participants de tous les niveaux d’habiletés.

Aucune inscription n’est requise. Pour participer, il suffit d’apporter son skate, son casque, ses protège-genoux et ses protège-coudes !

« Le Skate Plaza est un lieu fortement apprécié et fréquenté de Sainte-Thérèse. Les jeunes seront heureux d’apprendre qu’une foule d’activités de skate les attendent au parc Ducharme ! Il s’agit d’une belle occasion pour eux de se retrouver ensemble pour s’amuser. Parlez-en à vos ados et dites-leur d’inviter tous leurs amis ! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Notez qu’en cas de fortes pluies ou d’orages, les activités seront annulées.

Consultez le site de la ville de Sainte-Thérèse pour connaître la programmation complète d’activités.

À propos de Technical Skateboards

La mission de Technical Skateboards est d’organiser des événements festifs et d’initier et animer les jeunes planchistes dans un cadre amical, sécuritaire et adapté à la planche à roulettes, dans le but de promouvoir la santé physique et mentale à travers le sport.