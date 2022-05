L’administration Poulin réinjectera de l’argent pour la communauté Blainvilloise

Le conseil municipal a adopté hier, en séance ordinaire, le rapport sur les états financiers de la Ville de Blainville au 31 décembre 2021.

La Ville a enregistré des dépenses totalisant 111,9 M$ et des revenus de 119,9 M$.

En tenant compte du remboursement du capital et des affectations sur des projets d’immobilisations, la Ville de Blainville a dégagé un excédent budgétaire net de 8 014 655 $ essentiellement attribuable à des facteurs exceptionnels et ponctuels tels que des droits de mutation plus élevés que prévu et des ventes de terrains.

« Grâce à ce surplus, nous allons constituer une réserve afin d’avoir la latitude nécessaire pour atténuer l’impact financier de la conjoncture inflationniste et de l’incertitude économique sur les citoyennes et citoyens lors des prochains exercices financiers. », a déclaré la mairesse Liza Poulin.

Deux facteurs pour expliquer le surplus

Deux facteurs expliquent cet excédent budgétaire :

-5,5 M$ en ventes de terrains dans des secteurs commerciaux et industriels

-5,2 M$ supplémentaires en revenus de droits de mutation.

« Dans le budget 2021, nous avions estimé les revenus des droits de mutation à 5,5 M$ et nous avons collecté un total de 10,7 M$. Toutefois, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt pourraient freiner cet élan et ralentir le marché. C’est pourquoi il est bien important de situer ce surplus dans son contexte. », a expliqué Liza Poulin.

Faire face à l’inflation et prévoir l’avenir

À partir du surplus budgétaire de 2021, des sommes d’argent seront réservées pour faire face à l’inflation et à l’incertitude économique, permettant à l’administration municipale d’avoir la latitude nécessaire pour atténuer l’impact financier de cette conjoncture sur les citoyens lors des prochains exercices budgétaires.

« Aussi, une enveloppe budgétaire sera prévue afin de permettre aux citoyennes et citoyens de Blainville de réaliser des projets dans le cadre d’un programme structuré de budgets participatifs, un engagement de l’administration municipale. Des annonces seront faites bientôt à ce sujet. », a précisé Stéphane Bertrand, conseiller délégué à l’administration, à la planification et au développement.

Le surplus financera également des mesures qui découleront de la nouvelle politique environnementale en cours d’élaboration.