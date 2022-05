La Ville de Lorraine affiche un surplus financier de 1 639 398 $ pour 2021

Le maire de Lorraine, M. Jean Comtois, a présenté les faits saillants de la situation financière de la Ville pour l’année 2021, lors de la séance du conseil municipal du 10 mai.

Au terme de cet exercice financier, la Ville enregistre un excédent de 1 639 398 $. La vigueur du marché immobilier et la forte demande pour des propriétés lorraines ont généré des revenus de taxes de mutation supérieurs aux estimations de 1,4 M$.

Le contexte pandémique qui a marqué l’année 2020 s’est poursuivi en 2021, poussant encore davantage l’équipe à se dépasser en usant de créativité. Fidèle à ses engagements, le conseil municipal a investi les sommes prévues dans plusieurs grands projets, notamment dans les infrastructures et la voirie, dans les parcs et les espaces verts ainsi qu’en sécurité et en santé publique.

Des investissements significatifs ont également été faits pour l’environnement, pour l’embellissement du territoire ainsi que pour les arts et la culture, de manière à améliorer nos équipements et nos infrastructures.

Parmi nos principales réalisations, mentionnons : reconfiguration du boulevard de Gaulle, incluant l’aménagement d’une voie cyclable du côté ouest, d’aires de sécurité pour les piétons et les cyclistes ainsi que l’installation de panneaux d’affichage électroniques ; renouvellement de l’entente avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, qui prendra effet dès 2023, pour une durée de 10 ans ; travaux de pavage dans le secteur Ronchamp ; poursuite du projet d’aménagement des terre-pleins, des places et des placettes ; renouvellement du système d’éclairage à la bibliothèque ; resurfaçage du terrain de basketball ; renouvellement des ententes avec WhatSUP, le parc du Domaine vert, à Mirabel, et le Club de golf Lorraine ; déploiement de la phase 2 de la modernisation de l’affichage extérieur ainsi que réfection du réseau d’aqueduc sur la rue d’Épinal.

Soulignons également que les consultations menées pour la réalisation de la planification stratégique de même que celles touchant les citoyens riverains des parcs André-Rufiange, des Sapins et des Sorbiers confirment une fois de plus l’engagement du conseil municipal à travailler de concert avec les Lorraines et les Lorrains pour que la municipalité soit encore plus à l’image de sa population.

« Lorraine est en excellente posture financière. Tournée vers l’avenir, l’administration publique fait des choix responsables pour assurer la pérennité des infrastructures et des équipements publics. C’est donc en poursuivant cette vision que tous les membres du conseil municipal travaillent à préserver le caractère unique et paisible de notre ville, si chère au cœur des Lorraines et des Lorrains, ainsi qu’à leur offrir des services de qualité, à la hauteur de leurs attentes. », explique le maire.

Le rapport financier a été vérifié par la firme comptable BCGO S.E.N.C.R.L. Le document peut être consulté au www.ville.lorraine.qc.ca.