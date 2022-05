Près de 1,8 M$ pour la forêt et ses produits dans la MRC de Matawinie

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, sont fières d’annoncer la concrétisation d’une entente de 1 796 355 $ avec la MRC de Matawinie pour créer une économie circulaire autour des produits de la forêt et des coupes de bois.

L’entente vise à maximiser le potentiel de l’aménagement forestier principalement en collaborant avec les propriétaires de forêts privées pour augmenter le volume de production du bois de cette provenance. Ce partenariat aura aussi pour objectif d’encourager le développement de produits forestiers non ligneux, notamment en favorisant la recherche et le développement ainsi qu’en augmentant la production acéricole du territoire.

Finalement, les deuxième et troisième transformations de produits à haute valeur ajoutée seront soutenues pour développer un réseau de chaufferie à la biomasse forestière et pour encourager la recherche et le développement des bioplastiques.

L’apport du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) s’élève à 1 431 355 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La contribution de la MRC de Matawinie, quant à elle, totalise 365 000 $.

« Comme ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C’est exactement pour ça que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité ! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par ce créneau. Je suis fière de l’annonce d’aujourd’hui ! », commente Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.



« Cette révolution verte de la forêt en Matawinie contribuera à en faire une industrie forte, moderne et créatrice de richesse socioéconomique. Les retombées des innovations technologiques et environnementales des produits de la forêt profiteront à la MRC, mais également à l’ensemble de notre région, et je m’en réjouis. », mentionne Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée de Bertrand.

« Je me réjouis de la collaboration et de l’implication du milieu pour trouver des solutions innovantes qui permettront notamment une meilleure mobilité des bois en provenance des producteurs de forêts privées. Les activités du secteur forestier génèrent en effet des retombées économiques dans plus de 900 municipalités et procurent des emplois directs à près de 57 000 travailleurs dans toutes les régions du Québec. Voilà ce qui encourage le gouvernement à agir par l’entremise de partenariats comme celui annoncé aujourd’hui. Nul doute que cette entente sera porteuse pour la MRC de Matawinie. », souligne Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

« Je suis heureuse de constater que le gouvernement reconnaît que la forêt constitue une ressource naturelle essentielle au développement économique de la Matawinie. Forte de son expertise en foresterie, la MRC poursuivra, avec cette aide financière, ses efforts en aménagement de la forêt. Elle continuera de participer activement au développement de l’acériculture tout en innovant par la mise en marché de produits forestiers non ligneux, notamment par un projet de champignonnière et la production de sirop de bouleau. », conclut Isabelle Perreault, préfète de la MRC de Matawinie.

Fait saillant :

L’aide du MAMH s’inscrit dans le cadre du volet 3 – Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre d’initiatives majeures pour la MRC à partir d’un créneau d’intervention qu’elle a déterminé.