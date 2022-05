Marjolaine Goudreau, candidate confirmée pour Québec Solidaire dans Mirabel

Marjolaine Goudreau, candidate investie de Québec Solidaire dans la circonscription de Mirabel, demandera à nouveau aux électrices et électeurs de lui accorder leur confiance lors des prochaines élections générales au Québec.

C’est entourée de militants, de sa famille et de ses amis, que la candidate a été investie sous de chauds applaudissements dimanche dernier.

Madame Goudreau, qui réside à Mirabel depuis plus de 23 ans, estime qu’elle pourra apporter une voix importante pour les électeurs déçus du gouvernement et qui cherchent une vraie alternative.

« La circonscription est à majorité rurale, et alors que notre planète vit une crise écologique et climatique très inquiétante, les citoyennes et citoyens ont droit à une voix engagée à Québec pour protéger les terres agricoles et défendre les agriculteurs qui vivent de la détresse psychologique. » déclare la candidate.

Travailleuse sociale de profession et cofondatrice du RÉCIFS, un organisme de personnes œuvrant en intervention sociale, madame Goudreau met au cœur de sa campagne les valeurs de solidarité et d’engagement qui l’habitent : « les citoyennes et citoyens de Mirabel ont droit à des services publiques de qualité, accessibles et gratuits. La circonscription et la région ont besoin d’un système de santé bien financé, avec le personnel nécessaire, et de services à domicile adéquats. C’est ce que nous proposons. » renchérit madame Goudreau.

Lors de la dernière élection générale, Madame Goudreau avait terminé la campagne avec près de 15 % des votes, et elle a bien l’intention de continuer le travail : « c’est en allant à la rencontre de mes concitoyennes et concitoyens que je trouve la force et la ténacité de continuer. Le message de Québec Solidaire résonnera à Mirabel et nous comptons bien offrir une alternative aux électrices et électeurs déçus du gouvernement actuel. » conclut la candidate.